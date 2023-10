i i bimbi, morti i genitori. L’altro autista positivo alla cocaina

Spread the love

Violento incidente stradale questa notte ad Acerra, in provincia di Napoli. Nello scontro tra due auto, come apprende Fanpage.it da fonti accreditate, una intera famiglia che era a bordo di una utilitaria è rimasta gravemente ferita. I genitori sono morti. I due bambini sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati in codice rosso presso l’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove sono attualmente ricoverati in terapia intensiva e in prognosi riservata e lottano per la vita.

Sul posto polizia, carabinieri, vigili del fuoco e 118

L’incidente, a quanto apprende Fanpage.it, è avvenuto stanotte in via Volturno ad Acerra. Sul posto, attorno all’una di notte, sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Acerra, che indagano sulla vicenda. Sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo radiomobile di Castello di Cisterna e i vigili del fuoco, con la squadra di Afragola, che hanno provveduto ad estrarre i ragazzi feriti dalla lamiere dell’auto e hanno lavorato per consentire il recupero dei corpi dei genitori. Sul posto anche il personale sanitario dell’ambulanza del 118.

