VIDEO – Bus precipitato a Mestre, rimossa la carcassa -Le operazioni di sollevamento e rimozione del mezzo svolte dai vigili del fuoco

Spread the love

Mestre (Venezia), 4 ottobre 2023 – Alle 4.30, quando l’alba comincia a fare capolino dopo la notte più nera, il bus precipitato da una dozzina di metri, portando con sé morte e terrore, viene spostato dai vigili del fuoco. Nell’enorme chiazza che resta, tra il fango nero e limaccioso e le pozze dell’acqua usata per spegnere l’incendio, forse si sono rovesciate le cose di chi era a bordo.

É sotto sequestro l’autobus, per i primi atti di un’indagine della procura che non si preannuncia per niente facile. Sono 21 i decessi, compresi due bambini, e 15 i feriti, di cui cinque in gravi condizioni, sparpagliati tra gli ospedali di questo angolo di Veneto: è un bilancio tragico e destinato ad aggiornarsi di ora in ora.

IL RESTO DEL CARLINO