Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio in una azienda di Calcinato. Un operaio di 24 anni è stato schiacciato da un carroponte e si trova ora in ospedale in condizioni molto serie.

Per soccorrere il ragazzo sono intervenuti Vigili del fuoco e Carabinieri oltre al personale medico e infermieristico. Con un volo dell’elisoccorso il ragazzo è stato trasferito al Civile dove è arrivato in codice rosso.

https://www.giornaledibrescia.it/garda/infortunio-sul-lavoro-a-calcinato-operaio-di-24-anni-schiacciato-dal-carroponte-1.3946734