Condono edilizio: nuovo no della Cassazione al frazionamento artificioso

La normativa sul condono edilizio impone delle condizioni ben precise per potere sanare un immobile abusivo. Limiti che riguardano il termine dei lavori, la consistenza dell’ampliamento volumetrico o comunque la cubatura, nel caso di nuove costruzioni.

Condono edilizio e frazionamento artficioso: il no della Cassazione

Condizioni che valgono naturalmente anche per la legge n. 724/1994 (c.d. “Secondo Condono Edilizio“) e chge sono stati i paramentri per dichiarare, ancora una volta, l’inammissibilità del ricorso in Cassazione presentato dai proprietari di un edificio abusivo, artificiosamente frazionato in due unità immobiliari distinte e per le quali erano state presentate due diverse istanze di condono.

Già una volta gli ermellini, con la sentenza n. 6727/2023 avevano dichiarato la legittimità della decisione del Tribunale nel rigettare la richiesta di revoca o sospensione dell’ordine di demolizione dell’edificio, adesso riconfermata con la sentenza n. 36025/2023.

