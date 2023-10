Tragedia sul lavoro a Tivoli, nell’incidente muore un operaio

Spread the love

Una tragica giornata si è abbattuta sulla comunità di Tivoli quest’oggi, quando un grave incidente sul lavoro ha portato alla perdita di una vita umana. Il distaccamento di Tivoli della Squadra Vigili del Fuoco 18/A, con l’ausilio di un Carro Fiamma, è intervenuto alle 15:45 circa in seguito a una chiamata d’emergenza presso il Comune dell’area tiburtina, presso Via Nazionale Tiburtina al civico “143” per un grave evento accaduto.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli uomini dei Vigili del Fuoco, l’incidente è avvenuto durante la movimentazione di una piattaforma mobile, con il tragico episodio che ha coinvolto un operatore di sesso maschile, la cui identità non è stata resa nota al momento della stesura dell’articolo.

