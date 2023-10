Pari opportunità: premi alle “Dispensatrici di coraggio”

Spread the love

in occasione della Giornata internazionale delle bambine (11 ottobre), sono stati assegnati a Bolzano premi incentivanti per elaborati scientifici sul tema delle pari opportunità e delle questioni di genere. “La discriminazione avviene ovunque e ogni giorno”, ha sottolineato Ulrike Oberhammer, presidente della Commissione provinciale per le pari opportunità. L’istruzione è un’importante protezione contro la discriminazione, ed è per questo che Oberhammer ha descritto le vincitrici di quest’anno come “importanti esempi e dispensatrici di coraggio”.

Anche Donatella Califano, vicepresidente della Commissione provinciale, ha elogiato l’impegno di tutte coloro che hanno presentato i propri elaborati scientifici e ha fatto riferimento alla diversità degli argomenti. Complessivamente sono stati valutati nove elaborati, presentati da studenti di sette università, ha riferito Marlene Messner, presidente della commissione di valutazione. Anche il presidente della Provincia si è detto soddisfatto della varietà proposta e ha invitato le vincitrici a non perdere mai di vista le pari opportunità e le pari possibilità. La presidente della Libera Università di Bolzano, Ulrike Tappeiner, ha incoraggiato le studentesse a rimanere attive nella scienza, perché: “The world needs science and the science needs women” (Il mondo ha bisogno della scienza e la scienza ha bisogno delle donne), ha sottolineato Tappeiner.

