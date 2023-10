Pullman a Mestre, nuovo crash per La Linea contro un palazzo

Spread the love

Le autorità indagano sul secondo incidente occorso in pochi giorni ad un pullman di linea appartenente alla medesima società coinvolta nell’incidente del ponte a Mestre lo scorso 3 ottobre. Questa volta il veicolo era identico ma – per fortuna – l’esito è stato molto meno grave rispetto alle 21 vittime provocate dalla caduta dal viadotto a causa del cedimento del guard rail. Tredici persone compreso il conducente sono state portate in ospedale, ma non sono in pericolo di vita.

La dinamica del nuovo scontro è ancora da chiarire, ma le autorità propendono per un malore che lo stesso autista avrebbe denunciato (cosa che è invece stata esclusa dall’autopsia eseguita sul corpo dell’autista morto il 3 ottobre, Alberto Rizzotto). Per cautela, però, il sindaco di Venezia Luigi Bugnaro ha sospeso le corse con questo tipo di veicolo, in attesa che si possano svolgere le indagini tecniche. Anche in questo caso, come nell’incidente mortale, non ci sono stati incendi dovuti alle batterie collocate sul tetto e nel pianale. Il Ministro Matteo Salvini invita a indagare a fondo, anche se non si sbilancia sulle analogie dei fatti: ha postato sui social «Solo coincidenze? Approfondire, indagare e chiarire

