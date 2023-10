Applicazione ed esonero dall’applicazione del massimale contributivo Inps per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Si fa seguito alla nota di questa Direzione Centrale n. 27414 del 8 agosto 2023 e al successivo avviso intranet in data 18 settembre 2023, relativi all´oggetto, per segnalare che sono stati acquisiti dal Ministero dell´Economia e delle Finanze gli elaborati NoiPA concernenti le eccedenze riscontrate per il personale del Corpo rispetto alle soglie retributive pro tempore vigenti per gli anni dal 2019 al 2022. Si resta disponibili a fornire riscontro a eventuali richieste di verifica in merito all´effettivo superamento del limite retributivo annuo nel suddetto periodo da parte del personale interessato direttivo e dirigente privo di anzianità contributiva Inps anteriore al 1 gennaio 1996 (cd. nuovi iscritti), per il quale la scadenza del termine per la presentazione all´Istituto previdenziale delle domande di esonero dal massimale risulta fissata al 31 dicembre 2023 .

Per il personale che supera per la prima volta il limite durante il corrente anno 2023, si fa riserva di ulteriori istruzioni in relazione alla già fornita recente circolare Inps in materi

ALL.:

https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2023/10/02_Massimale_-_Circolare_Inps.pdf