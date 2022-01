Milano, presentati i Campionati Mondiali di Scherma

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Si è svolta martedì 11 gennaio, a Milano, la conferenza stampa di presentazione dei Campionati Mondiali di Scherma 2023, rassegna iridata che precederà i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

La prima tappa di avvicinamento ai Campionati mondiali si è tenuta all’Allianz Cloud, lì dove tra un anno e mezzo, nel mese di luglio, si svolgeranno le gare iridate alle quali parteciperanno i più titolati atleti del panorama sportivo internazionale. Sarà la prima volta di Milano, culla schermistica di valore, di una kermesse mondiale, l’ottava in Italia dopo Napoli nel 1929, Sanremo 1936, Roma 1955 – 1982, Torino 1961-2006 e Catania 2011.

In apertura della conferenza stampa di presentazione è stato proiettato il video di saluto del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Da remoto è poi intervenuto il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, il quale ha sottolineato come la volontà di organizzare grandi eventi sportivi sia un fondamentale messaggio di speranza in questo momento storico. Tra gli interventi dei presenti in sala Giovanni Malagò, Presidente del CONI, ha voluto sottolineare come si sia fatto un eccellente lavoro di squadra per portare il Mondiale a Milano, città che ha dato tanto alla scherma e che ci ricorda Edoardo Mangiarotti, lo sportivo italiano più medagliato in assoluto.

Paolo Azzi, Presidente della Federazione Italiana Scherma, ha invece rimarcato come l’ottava volta di un campionato mondiale in Italia sia il segno di una grande tradizione non solo sportiva, ma anche organizzativa del nostro Paese.

Nel suo intervento l’olimpionica Diana Bianchedi, Project Manager dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026, ha evidenziato il legame indissolubile che la lega al mondo della scherma, che considera la sua famiglia e “quando la famiglia chiama, ho avuto l’obbligo di rispondere”

Marco Fichera, Presidente del Comitato Organizzatore Milano 2023, ha annunciato che si tratterà di un mondiale “green”, a misura di atleta, con un villaggio che accoglierà le persone e promuoverà la scherma.

Durante l’incontro, condotto dalla giornalista Lia Capizzi, sono stati presentati i membri del Comitato organizzatore e le conclusioni sono state affidate a Giorgio Scarso, Presidente Onorario della Federazione Italiana Scherma, per il quale la kermesse iridata rappresenta l’occasione per saldare un debito d’onore con Milano, una città che ha dato allo sport tanti campioni che hanno onorato l’Italia.

Nell’occasione si è insediato anche il Comitato “Etico d’Onore e d’Indirizzo” del Campionato, che annovera tra i suoi componenti Carola Mangiarotti, Simonpaolo Buongiardino, Lorenzo Fiori, Carmelo Tribunale e – in rappresentanza dei Gruppi Sportivi – il Generale di Brigata Vincenzo Parrinello, il Dirigente Superiore Francesco Montini, il Colonnello Gianni Massimo Cuneo, un rappresentante dello Stato Maggiore della Difesa che sarà annunciato in seguito e, per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Primo Dirigente Ginnico Sportivo Prof. Lamberto Cignitti, Vice Presidente del G.S. VV.F Fiamme Rosse.