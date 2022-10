Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Questa mattina i Vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di un’abitazione in via Virgallita a Senise. Sul posto sono giunte tre autopompe, tre fuoristrada, un’autobotte ed un’autoscala. Gli operatori VVF hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza del fabbricato. Sono in corso accertamenti per individuarne le cause. Non risultano persone coinvolte