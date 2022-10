Torino, il Gruppo sportivo VV.F. “G. Salza” di Torino organizza un triangolare di calcio a 5 interforze

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Si è svolto il 22 ottobre, presso l’impianto ASD Rebaudengo, un triangolare di calcio a 5, organizzato dal Gruppo Sportivo “G. Salza” del Comando VV.F. di Torino, a cui hanno preso parte la rappresentativa della Scuola di Applicazione dell’Esercito e quella dei Vigili del fuoco Francesi “Sapeurs Pompiers di Briancon”.

La manifestazione si è svolta in via Gottardo a Torino, una delle via di margine, come quello della vita condotta da alcuni abitanti di quella zona, “Barriera di Milano”, scelto quale posto migliore per disputare un torneo con enti delle amministrazioni dello Stato.

Il Comandante VV.F. di Torino, ing. Agatino Carrolo, ha voluto salutare e augurare una buona gara tutti gli atleti delle tre rappresentative che si sono sfidate nel torneo.