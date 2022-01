Quota 102 al via: istruzioni INPS per la domanda di pensione anticipata

Spread the love



PMI.IT – urly.it/3h4km

Pensione Quota 102: come fare domanda online

La domanda di pensione con la nuova Quota 102 deve essere presentata all’INPS con le seguenti modalità.

Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (SPID, Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica 3.0) compila e invia la domanda telematica di pensione disponibile fra i servizi online del sito INPS (www.inps.it) nella sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”.

Una volta effettuato l’accesso e scelta l’opzione “NUOVA PRESTAZIONE PENSIONISTICA”, deve selezionare in sequenza: “Anzianità/Anticipata/Vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Requisito quota 102”.

Infine, deve selezionare il Fondo e la Gestione di liquidazione.

Chi può accedere alla procedura – Quota 102: come funziona e chi accede alla pensione anticipata2 Novembre 2021La modalità telematica di presentazione diretta della domanda per la pensione con la Quota 102 è utilizzabile dai lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport. La stessa procedura può essere utilizzata anche per richiedere il cumulo dei periodi assicurativi per il conseguimento del diritto alla Quota 102.