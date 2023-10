Roma, Alberto e Giulia Arpino premiati per il progetto “Incentivazione allo studio” promosso dalla Federazione Italiana Scherma

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Si è svolta presso il Salone d’Onore del CONI di Roma, il giorno 13 ottobre 2023, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti per il progetto “Incentivazione allo Studio” (anno di riferimento 2022), promossa dalla Federazione Italiana Scherma.

Accompagnati dallo slogan “Bravi sui libri, forti in pedana”, sono stato premiati 80 atleti risultati meritevoli tanto sotto il profilo sportivo quanto del percorso di studi.

Tra i premiati anche gli sciabolatori Alberto e Giulia Arpino, atleti del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, che hanno fatto parte della spedizione azzurra all’Universiade della scorsa estate in Cina.

Tra le tante autorità presenti nel Salone d’Onore del CONI per premiare i ragazzi, oltre a Paolo Azzi, presidente della FIS, e Beniamino Quintie, Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, anche Paolo Pizzo, campione del mondo di spada – rappresentante degli atleti in Giunta del Comitato Olimpico –, in passato destinatario del riconoscimento per il progetto “Incentivazione allo Studio” nonché il P.D.G.S. Lamberto Cignitti, vice presidente del G.S. VV.F. Fiamme Rosse.

Hanno portato i propri saluti con dei messaggi anche il Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma e la Ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli.