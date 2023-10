Spread the love

Grave incidente sul lavoro nella mattinata di lunedì 16 ottobre a Seregno. Un operaio di 40 anni, di Bovisio Masciago, è precipitato da un’altezza di circa sei metri, mentre era impegnato in alcune manutenzioni straordinarie sulla copertura di un capannone industriale.

La chiamata di emergenza alla centrale operativa dell’Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è scattata intorno alle 10.30, da un’attività di via Ticino.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un’ambulanza e un’automedica allertate in codice rosso, i vigili del fuoco, la polizia locale, i carabinieri della compagnia di Seregno e il personale dell’Ats. Secondo quanto al momento emerso l’operaio stava effettuando delle manutenzioni straordinarie alla copertura di un capannone industriale che ha ceduto e l’uomo è caduto da un’altezza di circa sei metri.

“Sul posto l’autopompa del distaccamento di Seregno,il funzionario di guardia e personale di polizia giudiziaria del comando di Monza per ulteriori controlli sul rispetto delle normative” specificano dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza. Gli accertamenti sulla dinamica dell’infortunio sono al momento in corso. Gravissime le condizioni dell’uomo, trasferito in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.