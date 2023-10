Violento schianto fra quattro mezzi: grave un motociclista, trasportato in ospedale in elicottero

Spread the love

Terribile incidente stradale poco prima delle 13 di oggi (lunedì 16 ottobre) a Rossano Veneto: un centauro è rimasto gravemente ferito in uno schianto che ha coinvolto ben quattro mezzi: una moto, uno scooter e due auto.

Lo scontro è avvenuto in via San Lorenzo, lungo la Strada Provinciale 57 Ezzelina che da Rossano porta verso San Giuseppe di Cassola: una sola persona è rimasta ferita, il motociclista alla guida della moto, che ha riportato gravi traumi ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Vicenza in elicottero. Tra i primi ad intervenire e portare soccorso un ispettore dei vigili del fuoco in transito

