Pensioni 2024, tagli alle rivalutazioni: aumenti ridotti per gli assegni. Ecco come cambiano le cifre

Spread the love

La rivalutazione delle pensioni per il 2024, a meno di colpi di scena dell’ultim’ora, sarà basata sugli stessi tagli applicati anche quest’anno per gli assegni più elevati.

Entro il 20 novembre sarà fissata con decreto del Ministro dell’Economia la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni. Successivamente, gli assegni andranno adeguati al nuovo indice.

Le rivalutazioni – Secondo le prime ipotesi, nel 2024 la rivalutazione potrebbe attestarsi al massimo sul 5,5% – 6%, più sul primo dato che sul secondo, anche per recuperare risorse che potrebbero essere utilizzate per far lievitare le pensioni minime.

money.it