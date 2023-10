Almeno 32 morti in Kazakstan, incendio in una miniera ArcelorMittal

Spread the love

(askanews) – I morti sono almeno 32, il bilancio è in crescita: una tragedia nell’impianto ArcelorMittal di Karaganda in Kazakhstan, un incendio in una miniera di proprietà del colosso mondiale dell’acciaio con sede in Lussemburgo. Ci sono ancora dei dispersi, e 18 persone ricoverate.

Giunto sul luogo del disastro, il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev ha dichiarato che ArcelorMittal è la “peggiore compagnia della nostra storia” e ha ordinato al governo di prendere il controllo del ramo kazako della compagnia. Tokayev parlava davanti agli impiegati e alle famiglie delle vittime nella sede di Karaganda.

“È la terza volta che avviene un disastro di questo tipo” ha detto il presidente. “Forniremo assistenza materiale e finanziaria. Tutte le famiglie che in qualche modo hanno sofferto non mancheranno di nulla. Se necessario creeremo un fondo speciale, me ne occuperò”.

