Incendio nelle campagne di Ortueri, casolare distrutto dalle fiamme

Ortueri Un casolare gravemente danneggiato, un piano interamente distrutto. Questo il bilancio di un incendio che ieri sera, 10 novembre 2023, ha investito una casa colonica nelle campagne del paese, in località “Costa se Molas”.

L’allarme è scattato intorno alle 19:30. Sul posto è subito intervenuta la squadra 10 A del distaccamento dei vigili del fuoco di Sorgono, attivata dalla sala operativa provinciale.

Non si conosce la natura del rogo, bisognerà aspettare gli esiti degli accertamenti da parte dei vigili del fuoco per risalire alle cause. Sul posto sono presenti anche i carabinieri.

