VIDEO – 3 persone sono morte e più di una dozzina ferite nell’incendio di una brownstone di Brooklyn

(CNN) – Tre persone sono morte e più di una dozzina di altre sono rimaste ferite in un incendio che ha devastato una casa in pietra arenaria di Brooklyn domenica mattina presto, hanno detto i vigili del fuoco di New York City.

I vigili del fuoco hanno ricevuto una chiamata intorno alle 4:30 in una casa a Crown Heights, ha detto un portavoce dei vigili del fuoco di New York City.

“Abbiamo trovato un edificio a tre piani che aveva avuto un forte incendio su tre piani”, ha detto John Esposito, capo delle operazioni antincendio, in una conferenza stampa.

Secondo i vigili del fuoco, tre adulti in condizioni critiche sono stati portati in ospedale dove sono stati dichiarati morti.

