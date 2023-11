VIDEO – Morto il terzo passeggero dell’auto finita in un canale di scolo a Ormelle vicino Treviso: aveva 26 anni

Spread the love

È morto all’alba di oggi il terzo passeggero a bordo dell’auto uscita fuori strada a Ormelle, in provincia di Treviso, dove nella tarda serata di venerdì sono morti sul colpo due ragazzi. Gli altri due che viaggiavano con loro, invece, erano stati ricoverati in gravi condizioni in ospedale. Uno di loro, però, non ce l’ha fatta.

La terza vittima dell’incidente di Ormelle è il 26enne Davinder Kumar, residente a Cimadolmo. Il giovane è deceduto all’alba di domenica 12 novembre in ospedale, nel reparto di neurologia dell’ospedale Ca’Foncello di Oderzo dove era stato ricoverato d’urgenza dopo il sinistro.

Anche lui era di nazionalità indiana come le prime due vittime del tragico sinistro di venerdì sera, entrambe decedute sul colpo

https://notizie.virgilio.it/morto-il-terzo-passeggero-dell-auto-finita-in-un-canale-di-scolo-a-ormelle-vicino-treviso-aveva-26-anni-1593474

