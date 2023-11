Terremoto a largo della costa: scossa di magnitudo 3.0 fra Campania e Basilicata

Spread the love

Una nuova scossa di terremoto, questa volta di magnitudo, 3.0 è stata registrata alle 3:23 precise nel Golfo di Policastro, davanti alle coste di Campania e Basilicata. Come sempre, i primi a segnalare il terremoto sono stati gli esperti dell’INGV che hanno aggiornato il loro sito e le pagine social quasi in tempo reale.

Secondo quanto appreso dal’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 297 chilometri di profondità rispetto al livello del mare, ed epicentro in mare a 16 km da Camerota, non troppo lontano dalla città di Salerno. Considerata l’intensità, comunque moderata, e soprattutto la profondità del sisma, il terremoto non ha causato danni a persone o cose.