Piazza Trigoria verrà realizzata con i fondi del Giubileo. Ma resta il nodo parcheggi

Dopo quasi vent’anni, il sogno di una piazza a Trigoria diventerà realtà. Grazie ai fondi del Giubileo 2025, in IX municipio verrà realizzata un’opera attesa sin dal 2004, quando venne reso pubblico il primo progetto da parte di Roma Metropolitane.

I fondi del Giubileo per Piazza Trigoria

A essere interessata è l’area verde che si sviluppa lungo via di Trigoria, uno dei luoghi più vissuti e frequentati da residenti e lavoratori. Con un milione di euro, stanziato in vista dell’Anno Santo, il Comune porterà nel quartiere di Roma sud un’area giochi, un’area cani, nuove alberature e una tensostruttura metallica per eventi pubblici. Ma anche per ospitare una volta a settimana il mercato che, fino a un anno fa, si trovava su piazza Guasta.

romatoday.it