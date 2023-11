VIDEO – Paura a San Maurizio Canavese, crolla il tetto di una casa di due piani

Spread the love

Paura a San Maurizio Canavese per il crollo del tetto di una casa di due piani. Il fatto è accaduto nella serata di ieri – lunedì 27 novembre – in via Giacomo Matteotti all’altezza del civico 79. Per fortuna non è stato registrato alcun ferito. Sono stati però tranciati alcuni cavi dell’elettricità. La strada è stata chiusa durante l’intervento dei soccorsi. Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale.

TORINOTODAY.IT

