Pensione di inabilità o anticipata per esposizione ad amianto

La pensione di inabilità spetta a tutti i lavoratori affetti da malattie professionali derivanti da esposizioni ad amianto, ai sensi dell’articolo 1, commi 250-bis e 250-ter, della legge n. 232/2016. La legge n. 58/2019 ha infatti ampliato la platea dei beneficiari della pensione di inabilità per malattie professionali includendovi coloro i quali si sono ammalati a causa dell’esposizione all’amianto sul lavoro.

C’è poi il diritto alla pensione anticipata per addetti a mansioni usuranti, in cui rientra anche l’esportazione di amianto. Vediamo dunque i diversi requisiti necessari per accedere ai relativi benefici previdenziali.

