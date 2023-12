Messina, incendio nella notte in uno scantinato a San Filippo del Mela

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri notte intorno alle 2.30 nel comune di San Filippo del Mela, in via Alighieri, per un incendio scoppiato all’interno di uno scantinato. I Vigili del fuoco, intervenuti dal distaccamento di Milazzo con APS (Autopompa Serbatoio) e pick-up con modulo, sono riusciti a domare le fiamme in breve tempo e a bonificare l’area coinvolta. Dalla sede centrale è stata anche inviata sul posto l’autobotte in supporto alla squadra per un maggior supporto idrico. Nell’incendio sono rimasti coinvolti un’autovettura, due scooter, e delle suppellettili e materiale vario in legno. Una seconda autovettura è stata messa in sicurezza dal personale VF intervenuto. La messa in sicurezza dell’area è terminata alle prime luci dell’alba. Le cause del rogo sono ora in corso di accertamento. Presenti sul posto anche l’Arma dei Carabinieri per quanto di competenza.