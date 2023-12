Spread the love

Alle 15:15 di ieri, 27 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Spessa a Creazzo, nella zona industriale artigianale, per fronteggiare un incendio che ha coinvolto un deposito di materiale edile all’aperto. Le fiamme, inizialmente confinate al deposito, rischiavano di estendersi alle attività circostanti.

IL GAZZETTINO

VIDEO

https://youtu.be/UiKxe69KRVE?si=UNNmg_QRyKd39ck9