1 morto, 2 feriti gravemente nell’incendio della casa di Boyle Heights

ANGELES – Una persona è morta e altre due sono state portate in ospedale in condizioni critiche dopo un incendio scoppiato in una casa a Boyle Heights giovedì mattina presto.

Funzionari dei vigili del fuoco di Los Angeles hanno detto che l’incendio è stato segnalato poco prima delle 4:25 nell’isolato 700 di S. Saint Louis Street. Una squadra di 54 vigili del fuoco ha domato l’incendio in 25 minuti.t

Funzionari della LAFD hanno detto che una delle vittime è stata trovata sotto il portico e sono state dichiarate morte sul posto. Altri due sono stati estratti dall’incendio con ferite gravi e sono stati portati in ospedale, mentre altri due sono stati valutati sul posto e non hanno avuto bisogno di trasporto medico.

Non sono stati diffusi i nomi delle vittime e non si conoscono le cause dell’incendio. LAFD afferma che la casa di 1.200 piedi quadrati aveva 113 anni e non c’erano prove di un rilevatore di fumo funzionante.

