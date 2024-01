Scoppia bottiglia di spumante riempita di petardi, 29enne grave in ospedale

Spread the love

Un uomo di 29 anni è rimasto ferito gravemente, nella notte di San Silvestro a San Giuliano Milanese (Milano), dall’esplosione di una bottiglia di spumante nella quale, per festeggiare il Capodanno, erano stati inseriti dei petardi che l’hanno fatta esplodere proiettando schegge di vetro in tutte le direzioni.

L’uomo ha riportato una lesione a una coscia. Soccorso dal 118, è stato portato d’urgenza al Policlinico di Milano per essere sottoposto a un intervento chirurgico. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto nella centrale via Roma, anche i carabinieri per accertare le responsabilità dell’accaduto.

la repubblica