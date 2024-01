Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Poco prima delle 21:00, di mercoledì, i Vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4, all’altezza dello svincolo A22 nel Comune di Sommacampagna, per l’incendio di un camion che trasportava carne.

L’autostrada è rimasta chiusa quasi un’ora per consentire ai pompieri, intervenuti in 7 operatori con autopompa e autobotte, di spegnere l’incendio del veicolo commerciale andato completamente distrutto.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei Vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa 3 ore.