Alto Garda, nuova frana. Sulla 45bis (a Limone) finiscono 30 metri cubi di rocce, tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata lungo la 45bis. Intorno alle 22 del 4 gennaio, circa 30 metri cubi di materiale roccioso si sono staccati da un costone e sono finiti sulla tangenziale in territorio di Limone sul Garda. A meno di un mese di distanza dalla frana di Tremosine, si è verificato un altro episodio nella zona dell’Alto Garda. Per fortuna non si registrano feriti, nonostante la frana sia avvenuta appena fuori dal centro abitato di Limone.

