Schianto mortale, furgone non frena in tempo: muore 28enne

Una ragazza di 28 anni è morta e due uomini sono rimasti feriti in un incidente. La tragedia si è consumata giovedì 4 gennaio sulla strada statale 3 bis Tiberina. L’incidente mortale è avvenuto tra gli svincoli di Città di Castello Sud e Nord. Subito accorsi i vigili del fuoco del distaccamento locale, i sanitari del 118 e agli agenti della polizia stradale. Per la vittima non c’è stato nulla da fare. Soccorsi e trasportati in ospedale i due feriti coinvolti nello schianto.

