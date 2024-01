VIDEO – Il miagolio proviene da una parete in cemento: il video del gattino incastrato nel muro

Spread the love

Nella giornata odierna, intorno alle ore 11.30, i vigili del fuoco sono intervenuti a Colognola ai Colli per soccorrere un gattino rimasto incastrato in un intercapedine muraria di un’azienda in via Colomba

Giunti dal distaccamento di Caldiero con un mezzo e 5 operatori, i vigili del fuoco hanno individuato il malcapitato felino e praticato una breccia nel muro interno per poterlo liberarlo e riconsegnarlo alle cure dei preoccupatissimi proprietari. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle ore 13.00.

PRIMAVERONA

VIDEO