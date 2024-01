Genova, si distrae alla guida del camion e sbatte contro il voltino ferroviario di viale Merle

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nel pomeriggio del 15 gennaio, per una presunta distrazione dell’autista, un furgone è passato sotto il voltino ferroviario di viale Merle, impattando violentemente col cassone rendendo inutilizzabile il mezzo. I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno rimosso il camion e posto in sicurezza l’intera area.

Chiuso al transito il tratto di strada interessato per il tempo necessario alle operazioni di rimozione. Nessuna persona è rimasta coinvolta