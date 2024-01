Gaza: Hamas uccide 24 soldati israeliani

Spread the love

Alle quattro del pomeriggio il sole sta tramontando in questa zona di campi e cubi mal intonacati che è buia anche quando non c’è una guerra. I soldati hanno il compito — secondo le prime ricostruzioni dell’esercito — di demolire due dei palazzotti ormai disabitati, un paio di piani e stanze vuote che guardano sulla sabbia rigirata dai cingoli dei carrarmati. La barriera abbattuta dai terroristi di Hamas il 7 ottobre non è lontana, seicento metri e si potrebbe arrivare — ci sono arrivati i fondamentalisti quel giorno — al kibbutz Kissufim.

corriere della sera