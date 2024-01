A fuoco i rifiuti del campo nomadi di Tivoli: nel cielo una colonna di fumo nero

Spread the love

Il rogo ha messo in allarme le famiglie che risiedono nelle vicinanze. Al lavoro quattro squadre dei vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito nè intossicato

Incendio al campo rom di via dei Bagni Vecchi, fra Tivoli Terme e Villalba di Guidonia, in provincia di Roma. Nel pomeriggio, una grande nube di fumo nera era visibile nelle vicinanze e anche in lontananza, conseguenza delle fiamme che hanno interessato i rifiuti accasatati all’esterno dell’insediamento dove da decenni vivono famiglie italiane di etnia rom. Quattro le squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro per circoscrivere l’incendio. In azione anche il personale gruppo operativo speciale (Gos) per il movimento e lo smassamento dei materiali. Da accertare le cause. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.

