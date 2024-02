Esplosione nella fabbrica russa che produce missili a Votkinsk

Spread the love

RAINEWS – Una potente esplosione è avvenuta vicino a Izhevsk nell’Udmurtia russa (1200 chilometri a est di Mosca), in uno stabilimento che produce missili balistici e componenti di armi nucleari. Lo scrive la Pravda ucraina, che cita anche fonti della Tass.

Secondo la Tass non si tratta di un’emergenza, perché l’esplosione è avvenuta durante i test programmati. “C’è stato un test dei motori a razzo. Questa non è un’emergenza, è un evento pianificato”, ha detto un interlocutore della Tass.

In precedenza, sui social network e sui canali Telegram è stato pubblicato un video che mostra un’alta colonna di fuoco. Secondo la Pravda ucraina, l’esplosione è avvenuta nello stabilimento di Votkinsk, che produce prodotti militari e civili. Nello stabilimento è scoppiato un vasto incendio.

Lo stabilimento di Votkinsk – scrive la Pravda ucraina – si trova a 50 chilometri dalla capitale dell’Udmurtia, Izhevsk. Oltre ai prodotti civili, produce missili di artiglieria, compresi missili balistici strategici per i complessi Topol-M e Iskander. Alla fine del 2023, lo stabilimento di Votkinsk ha reso pubblici 19 contratti governativi per la produzione di componenti di armi nucleari.

