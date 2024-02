Spread the love

CASTELLANETA – Toccherà ai carabinieri della stazione di Castellaneta (Ta) far piena luce sulla vicenda ma non sembrerebbero esserci dubbi sulla chiara matrice dolosa di un folle gesto. Poco dopo le 2 del mattino, ignoti hanno dato alle fiamme un’automobile parcheggiata in via Vittorio Emanuele, nei pressi dell’ingresso del centro storico della città di Valentino.

A causa del forte vento, le fiamme poco dopo hanno coinvolto altre 5 vetture, alcune parzialmente danneggiate e altre completamente carbonizzate. Erano tutte parcheggiate nei pressi della chiesa di San Michele, una zona ben servita dalle telecamere degli esercizi commerciali presenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Castellaneta e, come detto, i carabinieri della locale stazione.

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/taranto/1476360/notte-di-fuoco-a-castellaneta-in-fiamme-sei-automobili-indagini-in-corso.html