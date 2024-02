Spread the love

Una decina di veicoli hanno preso fuoco questa notte – tra lunedì 19 e martedì 20 febbraio – a Busto Arsizio in seguito a un incendio divampato in tre diversi punti a poche decine di metri di distanza.

L’allarme è stato dato intorno alla 1,20 dai residenti della zona, svegliati da scoppi e dai bagliori delle fiamme e ha riguardato due strade vicine, via Gavinana e via Culin, distanti tra loro non più di 300 metri, che si trovano poco a nord del centro cittadino. Il bilancio è di quattro automobili bruciate in via Gavinana, altrettante in via Culin e a queste si aggiunge un furgone Ups parcheggiato poco distante per un totale di nove veicoli. Un danno notevole di natura economica e pratica. Nessuna persona è rimasta ferita se non il proprietario di una decima auto lambita dalle fiamme. Nessun danno agli edifici attorno ad eccezione della vetrata d’ingresso di uno stabile in via Gavinana che è stata messa in sicurezza.

https://www.legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2024/02/20/piromane-in-azione-a-busto-arsizio-bruciate-nella-notte-nove-auto/1176714/