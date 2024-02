Ferguson – Mamma incendia la casa e muore con i suoi quattro figli

Spread the love

n incendio ha causato la morte di 4 bambini e della loro mamma, responsabile della tragedia che ha sconvolto i padri dei piccoli e la comunità di Ferguson, nel Missouri, Stati Uniti. Bernadine “Birdie” Pruessner, 39 anni, ha dato fuoco a un materasso mentre era in casa con i figli. Prima di appiccare l’incendio intorno alle quattro del pomeriggio, la donna ha pubblicato un post sui social in cui diceva «vivi la vita come se fosse il tuo ultimo giorno», come riporta la polizia.

Nella tragedia, avvenuta lunedì 19 febbraio, hanno perso la vita le gemelle Ellie e Ivy Pruessner di 9 anni, Jackson Spader, di 5 anni e MIllie Spader, di 2. Dopo le prime indagini, mercoledì gli investigatori hanno giudicato l’incendio come un caso di omicidio-suicidio.

