VIGILI DEL FUOCO 🔥

Per il maltempo che ha colpito la provincia di Lecco, i Vigili del fuoco sono al lavoro dal mattino per far fronte ai danni creati da neve e vento. Nella clip squadre impegnate a Cremeno, nei pressi del ponte Vittoria, per rimuovere e mettere in sicurezza rami ed alberi pericolanti su strada.