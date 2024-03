Pordenone, incendio divora il sottoportico di un’abitazione. Vigili del fuoco al lavoro

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Alle 3.40 del 29 febbraio, i Vigili del fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento, supportata da un’ulteriore squadra e l’autoscala giunte dalla sede centrale di Pordenone, sono intervenuti a Fiume Veneto per l’incendio sviluppatosi in un sottoportico accostato ad una casa di civile abitazione.

Le fiamme avevano coinvolto parte della legna accatastata nelle immediate vicinanze del sottoportico che stavano lambendo le travi in legno della copertura dell’abitazione. L’intervento dei Vigili del fuoco ha evitato la propagazione dell’incendio al tetto della struttura abitativa e ad un’autovettura parcheggiata nelle immediate vicinanze. La famiglia residente nella casa interessata dall’ incendio è uscita autonomamente dal proprio alloggio prima dell’arrivo dei Vigili del fuoco.

Terminate le operazioni di spegnimento i Vigili del fuoco hanno bonificato e messo in sicurezza l’area e la famiglia residente ha potuto fare rientro nel proprio alloggio. Sul posto presenti anche i Carabinieri.