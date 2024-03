Potenza, gli interventi sul territorio dei Vigili del fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza hanno effettuato nella giornata del 29 febbraio, piĂą di quindici interventi principalmente per le avverse condizioni meteorologiche, che hanno provocato pericoli come alberi pericolanti, allagamenti e il recupero di veicoli bloccati per l’acqua alta. Tra questi interventi, due sono stati particolarmente impegnativi.

Il primo è avvenuto sul fiume Basento, all’altezza della localitĂ Tre Mari, dove un grosso tronco d’albero, trasportato dalla corrente, si è incagliato, creando un blocco che ha minacciato un’abitazione nelle vicinanze dell’argine. Per rimuoverlo, il personale è intervenuto con tecniche specifiche per il soccorso fluviale e alluvionale (SFA), lavorando in assetto fluviale per circa due ore.

Il secondo è l’incendio di un’autovettura sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza: una Range Rover è andata a fuoco nel tratto di strada dove vi è il restringimento di corsia, all’altezza dell’uscita autostradale di Balvano. Non si sono registrati feriti e l’arteria è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di spegnimento e rimozione del veicolo.