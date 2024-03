Domenica la mezza maratona Roma (Eur)-Ostia. Il piano viabilità e trasporti

Spread the love

Domenica, 3 marzo, si correrà la 49esima edizione della mezza maratona Roma-Ostia (romaostia.it). Saranno almeno 10mila le atlete e gli atleti in gara. La corsa, patrocinata da Roma Capitale e dalla Regione Lazio, partirà come di consueto dall’Eur, all’altezza del Palazzo dello Sport. Da qui, i 21,0975 chilometri previsti si dipaneranno, tra le altre, su viale Europa e viale Tupini, viale dell’Umanesimo, viale del Ciclismo, viale della Tecnica, viale dei Primati Sportivi e viale dell’Oceano Pacifico. Quindi si proseguirà sulla Cristoforo Colombo, puntando Ostia e il mare, con l’arrivo posto su piazzale Cristoforo Colombo.

Capitolo viabilità e chiusure. Alle 2 della notte tra sabato e domenica comincerà l’allestimento delle strutture nella zona di partenza (Eur) con chiusura al traffico veicolare di via Cristoforo Colombo direzione Ostia, nel tratto compreso tra viale Europa e viale dell’Oceano Pacifico, el’inizio allestimento strutture nella zona di arrivo in piazzale Cristoforo Colombo e lungomare Amerigo Vespucci. Alle 7 il raduno atleti in via Colombo altezza viale America; alle 8 la chiusura della Colombo in direzione Ostia altezza piazzale 25 Marzo 1957 (le corsie laterali restano aperte); alle 8,50 la partenza della gara paralimpica; alle 9 la partenza della gara 21,097 km; alle 11,30 il termine con lo smontaggio delle strutture nella zona di partenza e la riapertura al traffico veicolare di via Colombo direzione Ostia, nel tratto compreso tra viale America e via di Mezzocamino. Alle 13,30 il termine della manifestazione sportiva; alle 15,30 il termine dello smontaggio delle strutture nella zona di arrivo in piazzale Cristoforo Colombo e lungomare Amerigo Vespucci e la riapertura completa al traffico veicolare.

