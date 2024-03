L’incontro con Maria Rosa Giacon, e il suo nuovo libro“A Fiume con D’Annunzio, in Spagna contro Franco”

Spread the love

GIORGIO BOTTARI

Incontro Maria Rosa Giacon, letterata e dannunzianista, in occasione dell’uscita del suo interessantissimo “A Fiume con D’Annunzio, in Spagna contro Franco”, un romanzo storico in cui le vicende umane dei personaggi si intrecciano con la storia di quegli anni, che a tratti assurge a vera protagonista del libro, ripercorrendola nelle sue due fasi, quella italiana e quella spagnola.

Nel romanzo la protagonista, Aurora, racconta le avventure vissute tra la Grande Guerra e l’alba del secondo conflitto, mossa da un costante amore della libertà che la condurrà dall’Italia in Spagna.

Nella prima parte, affascinata dal poeta-soldato Gabriele d’Annunzio, lo segue fino a Fiume. Dopo aver concepito un figlio con Giacomo, alpino del corpo degli Arditi, se ne allontana per l’impossibilità di sposarsi e poi per la scelta di lui di seguire Mussolini.

Avversa al Fascismo sceglie così una strada diversa che la porterà fino a Barcellona, nel clima effervescente della neo-nata II Repubblica spagnola, ove vivrà tutte le gioie dell’amore e dell’amicizia, ma anche tutti gli eventi d’una guerra fratricida tra le più feroci che la storia ricordi…

G.: «Signora Giacon, possiamo definire il suo nuovo lavoro più “storico” che “romanzo”, condivide questa mia valutazione?»

M.R.: «Certamente. In questo racconto i personaggi sono testimoni di eventi più grandi di loro, e rispetto a quegli eventi la loro individualità conta assai meno. Ed è proprio il genere storico quello in cui si inserisce presso la collana della casa editrice.»

G.: «Sembra che Aurora, la sua protagonista nonché principale voce narrante, subisca un cambiamento dal punto di vista espressivo nel corso del romanzo. Come spiega questa diversità?»

M.R. «Si tratta soprattutto di un tentativo di realismo linguistico. Questa donna è esistita veramente e in tutta la prima parte ho attinto largamente da quanto lei stessa scritto nelle sue lettere a d’Annunzio, e pur esponendo i fatti contenuti nell’epistolario in forma narrativa ho cercato di attenermi il più possibile al suo stile. Ma Aurora meritava secondo me di continuare a vivere sia pur solo sulla carta.»

G.: «Quali sono i caratteri che caratterizzano maggiormente la tua protagonista?»

M.R. «Aurora è coraggiosa, amante della libertà, anticonformista per il suo tempo e trasgressiva. È lei stessa che mi ha preso per mano, conducendomi… dove ha voluto lei. Così nel periodo spagnolo affinerà i caratteri fondamentali che l’avevano distinta in precedenza, senza tradire mai i suoi valori. La sincerità e l’amore della verità e per la libertà, la determinazione e lo spirito critico non le verranno mai a mancare.»

DATI BIBLIOGRAFICI

Autore: Maria Rosa Giacon – Editore: Ledizioni – Sezione: Pubblicazioni dell’Ateneo di Salò

Formato: brossura, 248 p. – Prezzo: € 18,00 – ISBN cartaceo: 9791256000128