E’ siciliana la seconda spiaggia più bella del mondo secondo la classifica stilata per il 2024 da Tripadvisor.

Si tratta della Spiaggia dei Conigli, a Lampedusa, conosciuta a livello globale perché scelta anche dalle tartarughe marine per nidificare oltre che per la sabbia bianca e le acque azzurre come il cielo. La spiaggia e la sua riserva naturale sono spesso paragonate a quelle dei Caraibi, alle quali non hanno nulla da invidiare.

La spiaggia è accessibile solo in barca o a piedi, attraverso un breve sentiero che prende il via dalla strada principale. Sebbene sia un po’ difficile da individuare, ne vale la pena per le sue acque limpide e la sabbia soffice.

L‘ambito primo posto è stato conquistato da Praia da Falésia, situata nel cuore della regione dell’Algarve, in Portogallo. Fra gli aspetti che l’hanno fatta “brillare” sulle altre, il suo litorale incontaminato e il suo impegno per la sostenibilità. Il parco naturale adiacente alla spiaggia ne protegge la biodiversità, offrendo un rifugio per la flora e la fauna locali

