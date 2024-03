Spread the love

ALBONICO LIA – Articolo pubblicato sul FARO n. 127

La loro voce:

“Tutte le volte che esco per la partenza l’emozione, la paura, la voglia di esserci, di aiutare qualcuno, di far parte di un gruppo, mi fa capire che ho fatto la scelta giusta, non è però tutto rose e fiori, problemi purtroppo ne abbiamo tanti anzi forse pure troppi, ma tutte le mattine quando mi sveglio, mi sento felice”

“Forse è solo passione viva che ti brucia dentro o il richiamo dell’idealismo. Forse è per i valori che incarna. Forse la sua storia così luminosa o solo sentimento, sentimento intimamente custodito da ognuno di noi”.

In questo periodo di scioperi e categorie in agitazione, si è levata fortissima la protesta dei VIGILI DEL FUOCO, ma nessun notiziario ha mai trasmesso il vero disagio in cui vivono: mancano mezzi ed uomini, a volte devono provvedere da se a riparazioni urgenti dei loro automezzi. Molto spesso i compensi per le ore di straordinario prestate in situazioni di estrema necessità sono pagate con notevole ritardo; nonostante ciò continuano a svolgere con passione la loro opera, con rispetto e stima della persona umana, silenziosamente e con dedizione, come si addice allo spirito della loro scelta di vita.