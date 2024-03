Lecco, commemorazione in ricordo di Diego Busdon

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Nella mattinata del 14 marzo, all’interno della sede del Comando di Lecco si è svolta una cerimonia di commemorazione e ricordo in onore di Diego Busdon, storico funzionario provinciale dei Vigili del Fuoco, scomparso per un malore improvviso nel 2022 a 60 anni.

L’evento al quale erano presenti il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco e il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Ing. Carlo Dall’Oppio, ha avuto inizio con l’esecuzione dell’Inno di Mameli.

Il sottosegretario e il comandante VVF di Lecco Ing. Antonio Giulio Durante sono stati invitati a scoprire la targa in ricordo del compianto pompiere. Dopo la benedizione da parte di don Andrea Lotterio sono state spese alcune parole per ricordarlo.



L’Ingegner Durante, ha ricordato con trasporto ed emozione il Vigile del Fuoco Busdon: ”un nome che risuona con profondo rispetto e affetto tra noi. È stato molto piĂš di un semplice collega: era un amico, un mentore, un modello di dedizione e umanitĂ ”.



Il Direttore regionale della Lombardia, Ing. Fabrizio Piccinini ha evidenziato come il Funzionario Busdon sapesse incarnare lo spirito di squadra ed il senso di appartenenza all’istituzione che caratterizzano il lavoro del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.



Anche il Capo del Corpo nel tratteggiare il suo ricordo ha voluto evidenziare l’aspetto umano di Diego:” Credo sia molto importante ricordare un collega che era un riferimento per la famiglia e per i vigili del fuoco di Lecco – sono state le sue parole – Lui rappresentava conoscenza, competenza, umanitĂ e altruismo. Ricordo l’impegno messo nel cercare di arrivare a una sede nuova e al passo con i tempi. Non è casuale che la convenzione con il Demanio che darĂ il via alla realizzazione della nuova sede sia stata firmata ieri”.

“Quando è stata sollecitata questa iniziativa l’ho accolta con grande favore – ha detto il Sottosegretario – e ringrazio anche il Capo del Corpo Nazionale per averla assecondata e facilitata. “Vent’anni fa sono arrivato come giovane funzionario in questo comando e ho trovato in lui una persona che mi ha trasmesso lo spirito di questo straordinario corpo dello Stato ha proseguito Prisco – Spero che presto potremmo affiggere questa targa nella nuova Caserma di Lecco, che era il sogno di Diego, ma che è anche un giusto riconoscimento a questo straordinario Corpo dello Stato”.

La visita è proseguita con un sopralluogo presso l’area demaniale su cui sorgerà la nuova sede del Comando di Lecco.