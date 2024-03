Incendio in un appartamento a Bologna, muoiono tre bambini e una donna

Spread the love

Tre bambini – due gemelli di circa due anni e un altro fratellino di 6 – e una donna, loro madre, sono morti in un incendio scoppiato nella notte a Bologna, in un appartamento in via Bertocchi, alla periferia della città. Le origini del rogo, a quanto pare, sarebbero da ricercare nel corto circuito provocato da una stufetta elettrica.

L’appartamento, sul quale sono intervenuti i vigili del fuoco, è stato sequestrato e sono in corso indagini per ricostruire in modo più approfondito le origini del rogo. La madre, una donna di cittadinanza rumena di 32 anni, è deceduta durante il trasporto all’Ospedale Maggiore.

https://www.ilsole24ore.com/art/incendio-un-appartamento-bologna-muoiono-tre-bambini-e-donna-AFVL0r3C