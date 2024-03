VIDEO – Inferno sull’autostrada A12: fiamme altissime visibili a KM di distanza

Spread the love

Questa mattina presto, venerdì 15 marzo, un incendio ha coinvolto un autotreno carico di balle di fieno lungo l’autostrada 12 Roma Civita Vecchia, precisamente a Torre in Pietra. Le fiamme hanno avvolto il veicolo intorno alle 8:00 per cause ancora sconosciute, oggetto di indagine. Il conducente ha tempestivamente fermato il veicolo e si è messo in salvo, attendendo l’arrivo dei soccorsi.

La sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma è stata allertata e due squadre di pompieri sono intervenute sul luogo dell’incidente per spegnere l’incendio. La chiusura temporanea del tratto autostradale in direzione della capitale è stata inevitabile per consentire l’operatività dei soccorsi

video