VIDEO – Autotreno colpisce ponte autostrada a Genova Voltri distruggendo due motrici caricate sul pianale

(ANSA) – GENOVA, 16 MAR – Guidava un autotreno con a bordo due grosse cabine di motrici, con un tasso alcolemico superiore al 2 e sotto al ponte dell’autostrada in via Sorgenti sulfuree a Genova ha urtato contro la parete superiore del tunnel.

L’autotrasportatore non si è accorto del danno ed ha continuato a guidare per qualche chilometro fino a quando la Polizia Locale, allertata dalle prime segnalazioni dell’incidente, lo ha fermato. Imboccando il tunnel, la prima cabina si è schiacciata, perdendo il tetto, la seconda si è ribaltata, rimanendo pericolante sul mezzo, ed è stata trascinata fino al posto di blocco.

Sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale e una di Sicurezza Urbana. Alla guida dell’autotreno un lituano risultato positivo all’alcoltest. L’uomo è stato denunciato. Sul posto anche i tecnici della Società Autostrade per verificare possibili danni al ponte e i Vigili del Fuoco per rimettere in sicurezza l’autotreno e rimuovere la motrice ribaltata. (ANSA)

